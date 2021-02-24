В Чувашии пьяный лихач на легковушке пытался скрыться от погони и застрял на крыльце ж/д вокзала

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Дорожно-транспортное происшествие и погоня после за легковушкой в стиле американских боевиков произошли в ночь на 21 февраля в тихом поселке городского типа Вурнары.

Сотрудники ДПС МВД Чувашии заметили отечественный автомобиль ВАЗ-2110 вскоре после полуночи. Потребовали от водителя остановиться, но тот только вдавил педаль газа и попытался скрыться.

Когда лихач заметил, что за ним началась погоня, то он попытался скрыться от нее. Он на своей машине "перепрыгнул" через бордюр перед местным ж/д вокзалом, проехала по перрону и попыталась выехать на дорогу, по ступенькам крыльца. Там автомобиль и застрял. Водитель и его пассажиры попытались сбежать, но одного из них задержали сотрудники Госавтоинспекции Чувашии.

Вскоре в полицию пришел "с повинной" и водитель. Оказалась, 35-летний мужчина все еще был пьян, именно поэтому он не хотел сначала встречаться с полицейскими.