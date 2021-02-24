С 25 марта на дорогах Чебоксар введут ограничение для грузовиков

Въехать в столицу Чувашии в это время грузовики смогут только после покупки специальных пропусков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 25 марта дороги Чебоксар временно закроют для грузовиков, чтобы те не способствовали их стремительному разрушению. Ограничение будет действовать месяц, но при необходимости продлится еще на десять дней, сообщают в пресс-службе управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи города.

Так, въехать в столицу Чувашии в это время грузовики смогут только после покупки специальных пропусков. В противном случаи водителей оштрафуют. Потому их просят заранее выстраивать маршруты и искать пути объезда города.