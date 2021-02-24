Отмена занятий в школах Ульяновской области 25 февраля 2021 года: кому не надо идти на уроки

Ночью на четверг, 25 февраля, в регионе прогнозируется до -26 градусов мороза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью со среду на четверг, 25 февраля, в Ульяновской области прогнозируется до -26 градусов мороза. Днем же столбики термометров повысятся до -14 градусов. Несмотря на ожидаемое Гидрометцентром потепление, Минпросвещения региона рекомендует школам отметить на день уроки у всех классов. В ведомстве замечают, что аномальные холода последних дней могут задержаться в Ульяновской области.

К слову, учебные учреждения уже сегодня, 24 февраля, выступили с предложением отменить занятия из-за погоды. Напомним, что 23 февраля в регионе температура воздуха опускалась до 26 градусов мороза, при этом, по данным синоптиков, на улице ощущалось как -35.