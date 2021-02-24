В Марий Эл в кухонный разборке соседей в общежитии один человек погиб и один был ранен

Одна из участниц конфликта, как утверждается, схватила нож и напала на своих оппонентов. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Вечером 19 февраля в Волжске на кухне одного из общежитий между соседками начался конфликт. На защиту одной из них встал ее сожитель. Словесная перепалка с обидчицей завершилась тем, что женщина схватилась за нож. Она успела нанести им несколько ударов оппонентке и ее сожителю.

Раненых с места происшествия доставили в больницу, но вскоре медикам пришлось констатировать гибель мужчины - травмы оказались смертельными. Его подругу прооперировали, ее состояние оценивается как средней тяжести.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Соседку потерпевших задержали сотрудники Росгвардии. На время следствия ее поместили под стражу.