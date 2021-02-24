Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, как изменятся территории у Речпорта

Фото: пресс-служба мэрии Казани

На территории у речного порта Казани на площади порядка 274 гектар появятся дома, широкая набережная, деревья и новые общественные пространства. О программе комплексного развития территорий столицы Татарстана на 5-1 сессии Гордумы рассказал мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, работы коснутся улиц Портовая, Родина и земли за железнодорожным вокзалом в центре города.

Так, за ним появится многофункциональная застройка средней этажности, а в районе автовокзала - транспортно-пересадочный узел. Набережную реки Волга и Старо-Татарскую слободу также ждет масштабное благоустройство.