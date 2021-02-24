Одними из причин появления интернет-зависимости специалист называет низкую самооценку, неуверенность в себе и неумение выстраивать отношения со сверстниками. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ульяновской областной клинической наркобольнице начали помогать детям с интернет-зависимостью. Медицинский психолог учреждения Елена Макарова рассказала, что причинами появления подобных проблем у несовершеннолетних являются низкая самооценка, неуверенность в себе, неумение выстраивать отношения со сверстниками и родителями, психологические, эмоциональные и межличностные проблемы.

По словам специалиста, признаки интернет-заивисимости могут быть как психологическими, так и физическими. К первым относятся: утрата контроля над временем, проведенным в Сети, игнорирование физиологических потребностей, отказ от социальной ответственности, агрессивность и раздражительность, ложь о том, что ребенок делает в интернете, и ухудшение сна.

- В тяжелых случаях к описанной клинике присоединяется феномен «персонификации». Это тяжелое психическое расстройство, которое проявляется «одушевлением» компьютера, вплоть до разговоров с ним, - передает слова Макаровой пресс-служба Минздрава региона.

К физическим признакам зависимости медики относят боль и онемение пальцев кисти, головокружение и головные боли похожие на мигрень, боль и дискомфорт в области шейного отдела и спине, ухудшение зрения и отечность ног.

За помощью от интернет-зависимости помимо Ульяновской областной клинической наркобольнице можно также обратиться и по телефону доверия: 8(8422) 717-717.