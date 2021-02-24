В Йошкар-Оле семилетний мальчик скатился с горки под колеса автомобиля

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Наезд на семилетнего мальчика произошел в 11.20 в понедельник, 22 февраля, во дворе жилой многоэтажки на бульваре Чавайна в столице Марий Эл. По предварительным данным, ребенок развлекался, катаясь на санках. Он использовал вместо горки отвал снега на обочине, который образовался после расчистки двора. В какой-то момент он съехал с горки под колеса иномарки Hyundai, которой управлял 67-летний водитель.

После аварии мальчика госпитализировали с травмами, различной степени тяжести. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.