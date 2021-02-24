В инфекционных стационарах региона сейчас находятся 200 больных коронавирусом пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердили еще две смерти от COVID-19. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 169. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего же в республике коронавирус был обнаружен у 11 647 человек, 10 349 из которых уже выздоровели. В местных инфекционных стационарах сейчас находятся 200 зараженных COVID-19 пациентов. Еще у 401 госпитализированного - пневмония, отмечают в пресс-службе Минздрава Марий Эл.