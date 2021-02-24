В 2021 году в Казани по нацпроекту отремонтируют улицу Чуйкова

Там на проезжей части уложат новый высокоплотный асфальтобетон ЩМА-16. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Татарстана частично отремонтируют улицу Чуйкова. Речь идет об отрезке от улицы Мусина до улицы Короленко протяженностью 1,2 километра. Там, помимо всего прочего, на проезжей части уложат новый высокоплотный асфальтобетон ЩМА-16. Заменят на улице Чуйкова и ограждения, и ряд дорожных знаков. Сообщили в Минтрансе Татарстана.

Всего в Казанской агломерации на 2021 год в программу ремонта улиц по нацпроекту включены 23 объекта, из них 11 – непосредственно в Казани.