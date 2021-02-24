В Татарстане за сутки коронавирус обнаружили еще у 52 человек

С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 17 764 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 52 случая коронавируса, все они контактные. Большинство из новых зараженных - жители Казани (24 человека) и Нурлатского района (16 человек).

Среди них двое несовершеннолетних, восьмерым - от 18 до 30 лет, 15-ти - от 30 до 50 лет, 12-ти - от 50 до 60 лет, семерым - от 60 до 70 лет, пятерым - от 70 до 80 лет, троим - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 14 инфицированным.

С начала пандемии COVID-19 в республике выявили у 17 764 человек. На данный момент 14 233 заразившихся выздоровели, а 323 - скончались.

- Провакцинировано 72 263 человека. Вторую дозу получили 13 615 человек, - замечают в пресс-службе Минздрава Татарстана.