В Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от коронавируса

С начала пандемии в регионе COVID-19 подхватили уже 47 262 человека, 121 из которых был выявлен накануне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 121 новый случай коронавируса, выписали 18 переболевших инфекцией пациентов и подтвердили смерть еще восьми зараженных. Такие цифры в среду, 24 февраля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе коронавирус был обнаружен у 47 262 человек. 43 775 из которых выздоровели, а 768 - скончались. По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся более 11 тысяч пациентов.