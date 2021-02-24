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Общество

Дворец культуры имени 1 мая в Ульяновске отремонтируют к его 100-летнему юбилею

Деньги на работу будут выделены после обследования всех зданий, находящийся на территории ДК
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Среди прочего, планируется восстановление фасада и кровли учреждения.

Среди прочего, планируется восстановление фасада и кровли учреждения.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2021 году в Ульяновске должен начаться капитальные ремонт Дворца культуры имени 1 мая. Об этом на тематическом совещании заявил глава региона Сергей Морозов. Работы планируется завершить к 100-летнему юбилею учреждения, который будет отмечаться в 2024 году.

Рабочие должны поэтапно восстановить фасад и кровлю ДК, заменить окна, двери и деревянные перекрытия над первым этажом, а также отремонтировать отмостки и обновить инженерные коммуникации учреждения. Деньги на работу будут выделены после обследования всех зданий, находящийся на территории Дворца культуры.