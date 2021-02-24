В январе 2021 года жители Чувашии потратили на платные услуги более 4,6 миллиарда рублей

Люди стали экономить на культуре, гостиничных услугах и санаторно-курортном размещении. Фото: Олег ЗОЛОТО

В январе 2021 года жители Чувашии потратили на платные услуги 4,6 миллиарда рублей, что на 24,5% меньше, чем годом ранее. По данным Чувашстата, люди стали экономить на культуре (-63%), гостиничных услугах (-48%) и санаторно-курортном размещении (-48%).

Вместе с тем, у них увеличились траты на коммунальные услуги (+7,4%), почтовую связь и курьерские услуги (+4,6%), а также на транспортные услуги (+3,6%). Кроме этого, за месяц жители республики потратили на ритуальные услуги 35,1 миллиона рублей, что на 19,9% больше, чем было в январе 2020 года, но на 25,4% меньше, чем было в декабре того же года.