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В Казани из-за строительства метро на три месяца ограничат движение по улице Фучика

Там будут проводиться работы по выносу газопровода из зоны новой станции
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Речь идет об участке возле дома №1 на улице Чингиза Айтматова.

Речь идет об участке возле дома №1 на улице Чингиза Айтматова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С четверга, 25 февраля, в Казани временно ограничат движение транспорта по улице Юлиуса Фучика. Речь идет об участке возле дома №1 на улице Чингиза Айтматова. Вплоть до 31 мая текущего года там будут проводиться работы по выносу газопровода из зоны строительства новой станции метро. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Автомобилистам стоит заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда закрытого участка дороги.

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