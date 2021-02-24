В Марий Эл поступило еще 2 тысячи доз вакцины от коронавируса Гам-Ковид-Вак

Вакцинировались уже более 10 тысяч местных жителей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне в Марий Эл поступило еще две тысячи доз комбинированной векторной вакцины от коронавируса Гам-Ковид-Вак. На данный момент в республике организовано 29 пунктов вакцинации граждан в 19 медицинских организациях. Количество мобильных бригад же было увеличено с 19 до 38.

В пресс-службе правительства регионе замечают, что прививку от коронавируса сделали уже более 10 тысяч местных жителей. Людей прививают по предварительной записи и мере поступления препарата от инфекции. До конца месяца ожидается поставка еще одной партии вакцины, в том числе - в однодозовой форме.