В Марий Эл в сгоревшей легковушке обнаружили тело водителя

С места происшествия Фото: МЧС по Марий Эл

Трагедия произошла в Параньгинском районе на местной автодороге вечером 23 февраля. Прохожие обнаружили возгорание стоявшего на обочине автомобиля и вызвали пожарных. Приехавшие специалисты МЧС Марий Эл смогли потушить огонь, но во время обследования легковушки в салоне обнаружили тело погибшего водителя.

Погибшим оказался 49-летний мужчина. Автомобиль ВАЗ-2112 и водитель сильно обгорели.

- По факту обнаружения тела начата доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Назначены и проводятся судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, обстоятельства произошедшего выясняются.