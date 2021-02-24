Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Марий Эл в сгоревшей легковушке обнаружили тело водителя

Доследственную проверку проводят в СУ СКР республики
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
С места происшествия

С места происшествия

Фото: МЧС по Марий Эл

Трагедия произошла в Параньгинском районе на местной автодороге вечером 23 февраля. Прохожие обнаружили возгорание стоявшего на обочине автомобиля и вызвали пожарных. Приехавшие специалисты МЧС Марий Эл смогли потушить огонь, но во время обследования легковушки в салоне обнаружили тело погибшего водителя.

Погибшим оказался 49-летний мужчина. Автомобиль ВАЗ-2112 и водитель сильно обгорели.

- По факту обнаружения тела начата доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Назначены и проводятся судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, обстоятельства произошедшего выясняются.

ЧППроисшествия Марий Эл