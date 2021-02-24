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Происшествия

В Чувашии два медика пострадали во время ДТП "скорой" и фуры

Предварительно, водитель грузовика не соблюдал дистанцию во время движения
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по Чувашской Республике

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 февраля, во вторник, в 7.25 на 679 километре федеральной трассы М7 "Москва-Волга" в Цивильском районе республики.

По предварительным данным, водитель грузовика "Мерседес" в составе с полуприцепом грубо нарушил правила дорожного движения - из-за не соблюдения дистанции его многотонный грузовик врезался в "скорую", которая шла впереди в попутном направлении. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель спецавтомобиля и фельдшер, сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

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