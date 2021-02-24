В Чувашии два медика пострадали во время ДТП "скорой" и фуры

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 февраля, во вторник, в 7.25 на 679 километре федеральной трассы М7 "Москва-Волга" в Цивильском районе республики.

По предварительным данным, водитель грузовика "Мерседес" в составе с полуприцепом грубо нарушил правила дорожного движения - из-за не соблюдения дистанции его многотонный грузовик врезался в "скорую", которая шла впереди в попутном направлении. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель спецавтомобиля и фельдшер, сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.