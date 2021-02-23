В Татарстане опять до -39: Аномальные холода не покинут республику раньше 25 февраля

Минимальная температура ночью - 28 градусов мороза. Фото: Олег УКЛАДОВ

На территории Татарстана вот уже неделю как установилась аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9-15 градусов ниже нормы, с минимальными температурами в 25-30 градусов ниже нуля, а в некоторых районах столбики термометров вплотную подходили к отметке в 40 градусов мороза. По прогнозам синоптиков,аномально-холодная погода сохранится в республике по 25 февраля.

В среду, 24 февраля на территории республики прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14-17 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от 28 до 33 градусов мороза. Днем будет чуть теплее, но не выше 19 градусов со знаком "минус". На дорогах гололедица.