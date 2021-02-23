"Ждал помощи больше часа, однако на дороге никто не останавливался": Автоинспекторы помогли замерзшему на холоде водителю "Мерседеса"

Фото: МВД Чувашии.

Ночью 21 февраля находясь на маршруте патрулирования, лейтенанты полиции Артем Петров и Евгений Родионов получили сообщение, что на участке федеральной трассы М-7 в Чебоксарском районе водитель легковой автомашины «Мерседес» попал в сложную дорожную ситуацию.

Прибыв на место, инспекторам стало ясно, что у транспортного средства выдавило масло из двигателя. Вместе с водителем, жителем Чебоксарского района, полицейские отправились за моторной жидкостью на заправку. После устранения неисправности водитель иномарки поблагодарил инспекторов, рассказав, что ждал помощи больше часа, однако на дороге никто не останавливался.

Испытание холодом этой ночью не выдержала и еще одна иномарка - «Рено Сандеро». В ночное время легковушка с водителем и пассажиркой стояла на аварийных огнях на 6 километре автодороги «Вятка» в Чебоксарском районе, когда их заметил экипаж сотрудников отдельного спецбатальона ДПС старший лейтенант Сергей Моисеев и лейтенант Павел Балыков.

Оказалось, что сначала у автомашины закончился бензин, а позже разрядился аккумулятор. Инспекторы вместе с неравнодушными участниками дорожного движения оказали водителю помощь, после чего он продолжил путь.