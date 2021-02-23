Ин Бом и Бакаев вряд ли помогут "Рубину" в матче со "Спартаком", Шатов и Йевтич готовятся к матчу

Фото: ФК "Рубин".

Уже в воскресенье, 28 февраля, футболисты "Рубина"проведут первый официальный матч в 2021 году. В рамках 20 тура чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого в Москве сыграют против "Спартака". В матче с красно-белыми казанцам точно не помогут защитники Грицаенко и Меркулов. Участие еще двух игроков пока находится под вопросом.

- Пока трудно однозначно что-то говорить, потому что на данный момент ни Бакаев, ни Ин Бом в группе не работают и не работали. По ним сложнее. У Грицаенко достаточно серьезный надрыв боковой связки, это всегда плюс месяц. А Йевтич и Шатов, конечно, готовятся к игре со "Спартаком", - прокомментировал ситуацию наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.

Матч "Спартак" - "Рубин" намечен на 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.