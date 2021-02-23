Двое мужчин ограбили собутыльника

Злоумышленников задержали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя Вешкаймского района Ульяновской области. Он сообщил о хищении у него личного имущества.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего и 46-летнего ранее судимых неработающих местных жителей.

- Полицейские предварительно установили, что у потерпевшего в гостях находились его знакомые. В ходе распития спиртных напитков хозяин уснул, а его приятели, воспользовавшись эти, похитили у него деньги в сумме 4 тысячи рублей и два сотовых телефона, - отметили в пресс-службе МВД региона.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Часть похищенного изъята.