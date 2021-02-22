В Татарстане скончались еще четверо зараженных коронавирусом человек

число летальных случаев COVID-19 в республике достигло 320. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером в понедельник, 22 февраля, стало известно, что в Татарстане скончались еще четыре зараженных коронавирусом человека. Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин и женщина в возрасте 81-го, 71-го, 67-и и 75-и лет соответственно.

О течение болезни у покойных в пресс-службе Минздрава республики не сообщают. В ведомстве замечают лишь то, что причины их смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Таким образом, число летальных случаев COVID-19 в Татарстане достигло 320.