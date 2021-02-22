В Татарстане коронавирусом заразились еще 56 человек

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 17 656 человек, 14 219 из которых уже выздоровели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 56 новых случаев коронавируса. Большинство зараженных - казанцы (23). Остальные из Набережных Челнов (13), Альметьевского района (3), Атнинского района (3), Зеленодольского района (3), Тетюшского района (2), Апастовского района (1), Бавлинского района (1), Лаишевского района (1), Лениногорского района (1), Менделеевского района (1), Нурлатского района (1), Сабинского района (1), Сармановского района (1) и Чистопольского района (1). Все случаи контактные.

Среди зараженных трое несовершеннолетних, четверым - от 18 до 30 лет, 17 - от 30 до 50 лет, семерым - от 50 до 60 лет, девятерым - от 60 до 70 лет, 10 - от 70 до 80 лет, пятерым - от 80 до 90 лет и одному - более 90 лет. Госпитализация потребовалась 24 из них.

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 17 656 человек, 14 219 из которых уже выздоровели, а 316 - скончались.

- Провакцинировано 71 838 человек. Вторую дозу получили 13 615 человек, - сообщает пресс-служба регионального Минздрава.