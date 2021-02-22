Число летальных случаев коронавируса в Чувашии достигло 999

Сообщения о новых жертвах СOVID-19 в регионе поступают ежедневно уже три месяца. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на понедельник, 22 февраля, в Чувашии скончались 999 зараженных коронавирусом человек. Последние восемь летальных случаев там подтвердились за минувшие сутки. Сообщения о новых жертвах инфекции в регионе поступают ежедневно уже три месяца - с 22 ноября 2020 года.

С начала пандемии в республике провели 519,8 тысячи тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 21 070 зараженных, 55 из которых - накануне. На сегодняшний день большинство больных - 19 298 человек, выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кафе и ресторанам Чувашии разрешили работать круглосуточно

Заперт на проведение банкетов в точках общепита сохраняется (подробности)