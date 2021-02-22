До этого момента точки общепита в регионе не могли обслуживать клиентов после часа ночи и заполнять более 50% мест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кафе и ресторанам Чувашии разрешили работать круглосуточно. Максимальная заполняемость кафе увеличена до 75%. Соответствующий указ накануне подписал глава республики Олег Николаев. До этого момента точки общепита в регионе не могли обслуживать клиентов после часа ночи и заполнять более 50% мест.

Заметим, что, согласно документу, запрет на проведение в кафе и ресторанам банкетов по-прежнему действует. Столы также должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга, а за каждым из них могут сидеть не более четырех человек.