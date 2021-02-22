В Ульяновской области запустили флешмоб “Боцман, живи!”, чтобы поддержать избитого людьми пса

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Пес по кличке Боцман как обычно охранял гаражный корпоратив на улице Автомобилистов в Ульяновске, когда неизвестные - мужчина и женщина, напали на него с палкой. Животное были так сильно, что повредили позвоночник и глаз. По словам сторожа, нападавшие заявили, что Боцман поцарапал им машину.

- Сделали бедняге рентген: множественные гематомы, ссадины, перелом левой глазницы, перелом лобной кости черепа, тяжёлая ЧМТ, неврологический дефицит 3 степени , поврежден левый глаз, - отмечают в пресс-службе правительства региона.

В ветклине, куда доставили Боцмана, замечают, что ему сейчас немного лучше. Он хорошо ест и уже несколько раз гулял на улице.

Замглавы Минприроды области - кот Кайт, который сам некогда был спасен неравнодушными людями, запустил флешмоб “Боцман, живи!”. В акции уже приняли участие сотни людей.

- Давайте не забывать о братьях наших меньших. Ждём фотографий ваших домашних питомцев с хэштегом #БоцманЖиви, - отмечают в пресс-службе правительства Ульяновской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Покусала бешенная собака»: В полиции Ульяновска подозреваемый в жестоком избиении пса Боцмана лег на пол и заявил, что ему плохо

Мужчину в итоге увезли на «скорой», но вскоре он вернулся (подробности)