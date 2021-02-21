В Казани во время пожара спасли семь человек, госпитализированы два ребенка

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в квартире на пятом этаже казанской девятиэтажки на улице Айдарова в Авиастроительном районе столицы Татарстана начался в воскресенье, 21 февраля в 11.40. По предварительным данным, загорелись вещи и мебель в квартире, в которой на момент возгорания находились двое детей. Спасаясь от огня и едкого дыма, дети вышли на балкон.

Из дома при помощи маски спасаемого вывели пятерых соседей. Детей спасали при помощи установленной на балкон автолестнице, второго выводили по лестничному маршу.

- Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Обоих ребят госпитализировали в ДРКБ.