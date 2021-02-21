Чебоксарец погиб во время пожара после ДТП в Свердловской области

С места происшествия Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Авария с возгоранием произошла в ночь на 20 февраля на 22 километре Московского тракта в Свердловской области. По предварительным данным, в многотонную фуру врезалась "Газель". Сразу после этого автомобили загорелись. Водитель "Газели" не смог выбраться из кабины, несмотря на то, что ему пытались помочь водители, ставшие очевидцами дорожно-транспортного происшествия.

В результате ДТП водитель отечественного грузовика погиб во время возгорания, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Погибшим оказался 21-летний житель Чебоксар.