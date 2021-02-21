В Татарстане COVID-19 заболели еще 57 человек

Всего заболели 57 человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В республике на 21 февраля, воскресенье, зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19. Среди них один завозной случай, остальные заразились уже больных людей.
Из них госпитализировано 23 человека, 34 получают лечение на дому.
Среди заболевших трое несовершеннолетних.
- На 21 февраля в регионе зарегистрировано 17600 случаев коронавирусной инфекции, - сообщили в минздраве Татарстана. - Выздоровело за весь период 14 216, в том числе 53 за минувшие сутки.
На данный момент в республике провакцинировано 71247 человек (прирост за сутки 2829), из них вторую дозу получили 13580 человек.