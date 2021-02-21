Водитель, скрывшийся после наезда на ребенка в Чебоксарах, оказался женщиной-следователем

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали водителя, сбившего ребенка Фото: Лика ИСАЕВА

С 17 февраля сотрудники Госавтоинспекции Чувашии разыскивали водителя, наехавшего на 11-летнюю школьницу. Сразу после наезда водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Президентском бульваре в районе улицы Шевченко недалеко от УМВД Чебоксар.

Девочку доставили в больницу, где у нее диагностировали травмы и ушибы.

Сотрудники Госавтоинспекции региона сумели разыскать и сбежавшего водителя, и его автомобиль. Выяснилось, что за рулем находилась следователь УМВД Чебоксар.

В отношении ее началась служебная проверка, по ее окончанию злоумышленница будет уволена из МВД по дискредитирующим основаниям. Водительских прав за оставление места ДТП она будет лишена по решению суда.