В Казани столкнулись две иномарки, пострадал один из водителей

С места происшествия Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 февраля в 10.30 на улице Клары Цеткин в Кировском районе столицы Татарстана. На перекрестке с улице Кызыл Армейская столкнулись две иномарки. В обеих сработали подушки безопасности, но это не уберегло от травм одного из водителей.

На место столкновения вызывали медиков и сотрудников Госавтоиспекции Казани.

- По предварительным данным, авария произошла из-за грубого нарушения ПДД одним из водителей - он пытался проехать через перекресток, не смотря на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в ОГИБДД УМВД Казани.