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Стало известно, как в Татарстане будут работать отделения почты и МФЦ в период выходных в честь 23 февраля

Так, например, первые 22 февраля принимают граждан по графику субботы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Отмечается, что для всех их 23 февраля является нерабочим днем.

Отмечается, что для всех их 23 февраля является нерабочим днем.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с предстоящими выходными в честь Дня защитника Отечества – 23 февраля в Минцифре Татарстана разъяснили, как будут работать в республике отделения почты и многофункциональные центры (МФЦ).

Так, первые из них 21 (воскресенье) и 24 февраля (среда) принимают граждан по обычному графику, а 22 февраля (понедельник) - по расписанию субботы.

А непосредственно 23 февраля (вторник) для них является нерабочим днем. Как и для всех офисов МФЦ в Татарстане. Мало того, последние 22 февраля закроются на один час раньше.

ГРАФИК РАБОТЫ ОФИСОВ МФЦ

В Казани отделы Зареченский, Ново–Савиновский, Южный, Советский Приволжский, дополнительный офис Приволжского отдела (ул. В. Кулагина, д. 1), Вахитовский, Дербышинский, Юдинский и отдел в ЖК «Салават Купере» будут работать с 8.00 до 17.00; Московский, Авиастроительный отделы – с 8:00 до 19:00.

Филиалы МФЦ в Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, Заинске, Елабуге, а также в Тукаевском районе будут открыты с 8.00 до 17.00.

Рабочий день в районных офисах 22 февраля продлится до 16.00.