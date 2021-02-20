В Татарстане по делу о многомиллионной взятке задержали следователя и адвоката

Мужчин задержали после передачи денег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уголовное дело по статьям «получение взятки» и «посредничество во взяточничестве» в зависимости от роли каждого было возбуждено в отношении 38-летнего руководителя Лениногорского межрайонного следственного отдела, а также 47-летнего адвоката.

По версии следствия, в июле 2020 года следователь получил через адвоката взятку в размере 4 миллионов рублей. Эти деньги поступили от одного из фигурантов уголовного дела за переквалификацию его статьи на менее тяжкую статью.

Кроме того, утверждается, что по такой же схеме следователь хотел получить взятку и от другого фигуранта уголовного дела. И все так же через адвоката. Речь шла о 3 миллионах рублей.

Защитника и следователя задержали, когда первый передал ему часть указанной суммы – 1,5 миллиона рублей.

- После задержания руководитель следственного отдела был незамедлительно отстранен от занимаемой должности. В настоящее время следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.