В Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от коронавируса

Также в регионе за минувшие сутки выявили 124 новых случая заражения COVID-19. Фото: Андрей АБРАМОВ

20 февраля в Ульяновской области были подтверждены еще восемь смертей от коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Так, в регионе число летальных исходов инфекции достигло 753.

Также в регионе за прошедшие сутки было выявлен 124 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в области он был обнаружен у 46 772 человек.

В свою очередь, по данным Роспотребнадзора Ульяновской области, специалистами в регионе на наличие коронавируса обследовано 683 163 человека. Под наблюдением медиков до сих пор находится 11 128 человек.