Сдачу мусоросжигательного завода под Казанью могут отложить на год

Названная причина - пандемия коронавируса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На совещании с вице-премьеров России Александра Новака и Виктории Абрамченко по вопорсам строительства в стране мусоросжигательных заводов (МСЗ), один из которых должен появится под Казанью, были озвучены опасения, что сдачу этих объектов могут отложить на год.

Ранее сообщалось, что МСЗ, в том числе и Татарстане, должны заработать в начале декабря 2022-го. Сейчас же из-за пандемии корона вируса и как следствие задержки в поставках оборудования из других стран называются новые сроки – конец 2023 года.