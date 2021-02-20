20 февраля в Чувашии подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Таким образом, в республике жертвами инфекции стали уже 986 человек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В эту субботу, 20 февраля, в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили о том, что в Чувашии были подтверждены еще пять смертей от COVID-19. Таким образом, в республике жертвами инфекции стали уже 986 человек.
Кроме того, там за минувшие сутки выявили 60 новых случаев заражения COVID-19. Итого с начала пандемии в Чувашии инфекция был обнаружена у 20 959 человек.
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