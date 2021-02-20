Из-за пожара цеха в Нижнекамском районе начата прокурорская проверка

Фото: прокуратура Татарстана

На место пожара в село Нижнее Афанасово Нижнекамского района выехали сотрудники прокуратуры. По факту ЧП надзорный орган начал проверку.

- Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит все обстоятельства случившегося, а также даст оценку работе контролирующих органов, проверявших соблюдение пожарной безопасности на предприятии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, пожар в цеху по производству профнастила вспыхнул утром 20 февраля. Предварительно, это произошло, когда рабочие включили оборудование. При возгорании 15 находившихся человек эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал.

К приезду пожарных горела кровля цеха. Огонь вскоре охватил площадь порядка 1,5 тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 59 человек и 20 единиц техники. В 11.41 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.