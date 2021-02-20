В Татарстане за сутки выявили 57 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен 17 543 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщил сегодня, 20 февраля, Минздрав Татарстана, в республике за пошедшие сутки было выявлено 57 новых случаев коронавируса. В 25 из них зараженным понадобилась госпитализация, в остальных – 32 случаев, больные получают лечение на дому.

В плане географии распространения инфекции за сутки в Татарстане по-прежнему лидирует Казань (21 зараженный) и Набережные Челны (9 зараженных). В ряде других муниципалитетов выявлены от одного до четырех случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен 17 543 человек, из которых на данным момент 14 163 пациента, в том числе и 68 за прошедшие сутки, выздоровели, а 313 скончались.