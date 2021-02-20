В Нижнекамском районе производственный цех загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 20 февраля, в селе Нижнее Афанасово Нижнекамского района Татарстана на территории БСИ загорелся производственный цех одной из частных фирм.

До прибытия пожарных из здания, где также хранилась полимерная подложка для ламината, самостоятельно эвакуировались 15 рабочих. Никто не пострадал.

Огонь захватил кровлю цеха, пламя бушевало на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров.

- Проведена локализация пожара. Интенсивное горение происходит в западной части здания предварительно на площади 600 квадратных метров. Угрозы перехода огня на другие здания не было, - сообщили в МЧС Татарстана. – К тушению были привлечены 59 человек и 20 единиц техники.

По предварительной информации, возгорание произошло во время запуска оборудования. В здании хранились сырье и готовая продукция - для отбора проб атмосферного воздуха на место происшествия выехала передвижная лаборатория Минэкологии Татарстана.

По данным на 11.41 пожарные ликвидировали открытое горение. Для этого пришлось использовать пену.