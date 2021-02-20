В 2021 году в Казани легендарная «сталинка» на улице Декабристов может получить подсветку

Здание в Московском районе было отремонтировано в 2020-м. Фото: Сергей ГАПОН

Отчитываясь мэру Казани Ильсуру Метшину о прошлогодних итогах работы глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов сообщил, что в 2021 году он собирается вернуться к вопросу организации подсветки для легендарной «сталинки» (ул.Декабристов, 183)

Здание в Московском районе, которое было отремонтировано в 2020-м, является на своей территории архитектурной доминантой.

Также, по словам Миронова, в программу капремонта на 2021 год в его районах вошли 54 многоквартирных дома. Кроме того, прорабатывается вопрос по реконструкции фасадов и кровель домов, примыкающих к парку им.Петрова.

Наряду с этим в 2021 году в Кировском и Московском районах планируется ремонт 74 дворов. После работ каждый из них будет иметь свою тематику.