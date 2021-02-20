Жительница Набережных Челнов, чья собака вцепилась в лицо девочки, отказывается платить за ее лечение

В свою очередь прокуратура захотела отнять у женщины животное. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Набрежночелнинском городском суде начали рассматривать апелляцию местной жительницы, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Речь идет об истории, когда прошлым летом на улице татарстанского автограда около остановки общественного транспорта ни с того ни с сего на 11-летнюю девочку напала собака породы американский акита. Пес вцепился своими клыками в лицо девочки и не хотел отпускать. Животное отогнать смогла подоспевшая хозяйка собаки и то при помощи прохожих.

В конце октября женщину за это приговорили к двум годам ограничения свободы, а также обязали выплатить родителям пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и компенсацию затрат на ее лечение в размере 92 тысяч рублей.

Вот это решение суда женщина и посчитала для себя слишком суровым. В своей апелляционной жалобе она просит заменить лишение свободы на штраф в 15 тысяч рублей, размер компенсации морального вреда для пострадавшей девочки уменьшить до 100 тысяч рублей, а также отменить возмещение затрат на ее лечение.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны посчитал ранее вынесенный хозяйке собаки приговор слишком мягким. Теперь он просит для женщины ко всему прочему реальный арест на 6 месяцев, а также увеличить размер положенной ребенку компенсации морального вреда.

Не остался в стороне и и.о прокурора города Айдар Галиев. Он просит суд не изменить приговор, а дополнить – изъят орудие преступления – собаку, и передать его в ГБУ «Госветобъединение г. Набережные Челны».

Никакого окончательного решения по этим апелляциям пока не принято. Судебный процесс возобновится 26 февраля.