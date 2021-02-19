В Татарстане легковушка вылетела под встречный КАМАЗ, погибла женщина

Грузовик подмял под себя вылетевшую на него иномарку. Фото: МВД по РТ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 февраля в Альметьевском районе республики на пятом километре автодороги "Русский Акташ - Кузайкино". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "КИА Серато" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там его легковушку подмял по себя многотонный КАМАЗ.

Смертельные травмы получила пассажирка иномарки. Она скончалась на месте происшествия. Также оттуда медики "скорой" увезли в больницу еще трех пострадавших - водителя и трех пассажиров, сообщили в МВД Татарстана.