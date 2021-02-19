В Татарстан прилетел вице-премьер России Юрий Борисов

Борисова в аэропорту «Бегишево» встретил президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 19 февраля, в аэропорт «Бегишево» прибыл вице-премьер России Юрий Борисов. Согласно протоколу, его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В эту пятницу в рамках своей рабочей поездки в республику Борисов посетит особую эконмическую зону «Алабуга». Там он проведет совещание по развитию производства композитных материалов.

А в субботу, 20 февраля, вице-премьер России примет участие в торжественной церемонии открытия новой газотурбинной установки на «КМПО», а также выступит на заседании итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана.