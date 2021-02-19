В Зеленодольске из-за сообщения о пожаре в библиотеке лицея №14 эвакуировали 430 детей

Информация о пожаре не подтвердилась и уроки вскоре возобновились. Фото: МЧС Татарстана

19 февраля днем в Татарстане на телефон «101» позвонила женщина и почти с истерикой сообщила, что в лицее №14 Зеленодольска (ул.Тургенева, 19) на четвертом этаже загорелась библиотека.

На место тут же выехали пожарные. Они сначала установили, что здание учебного заведения имеет всего три этажа. Сработки в лицее автоматической пожарной сигнализации не происходило. О якобы возгорании руководству заведения сообщили сами спасатели. Тут же была проведена эвакуация. На улицу вывели 430 детей и 30 сотрудников лицея.

Пожарные осмотрели все помещения в здании, возгорания обнаружено не было.

- Вызов ложный. Пострадавших нет, - в итоге констатировали в МЧС Татарстана.

Вскоре дети вернулись в здание лицея и продолжили учиться.