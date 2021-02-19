Число жертв коронавируса в Марий Эл достигло 165

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 11 461 человек, 10 154 из которых уже выздоровели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Марий Эл выявили 37 новых случаев коронавируса, выписали 39 переболевших инфекцией пациентов и подтвердили смерть двоих зараженных человек. Такие цифры сегодня, 19 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в республике коронавирус был выявлен у 11 461 человека, 10 154 из них уже выздоровели, а 165 - скончались. По последним данным Минздрава Марий Эл, в местных инфекционных стационарах сейчас находятся 187 зараженных COVID-19 пациентов.