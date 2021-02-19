Глава Чувашии Олег Николаев одобрил план социально-экономического развития Заволжской территории

Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев. Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев подписал план мероприятий по социально-экономическому развитию Заволжской территории на 2021-2025 года. Согласно распоряжению, она в итоге должна стать санаторно-курортной.

Для начала планируется выработать меры поддержки инвесторов и создать туристический бренд территории с необходимой инфраструктурой. Так, к 2022 году в Сосновском участковом лесничестве появятся защитные сооружения и высокоскоростной интернет.

К 2023 году в Заволжье откроют центр ездового спорта и спортивного туризма с гостиничным комплексом. После там должна быть построена набережная с причальной стенкой и благоустроена прилегающая к Сосновке территория.

В плане также отмечен капитальный ремонт местной школы и больницы, строительство многофункциональной спортивной базы, многофункционального центра культуры и досуга в лесу Сосновки.