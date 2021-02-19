Жителей Набережных Челнов просят сообщать о пьяных водителях в специальный чат

Сообщить об нетрезвом водителе можно, в том числе, и анонимно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2020 году в Набережных Челнах по вине нетрезвых водителей произошло 46 аварий, в которых погибли два человека, а пострадали - 66. По словам начальника отдела ГИБДД УВД по городу Радия Кадикова, автоинспекторами было пресечено более 1,5 тысячи фактов управления автомобилем в состоянии опьянения.

А с начала 2021 года в Набережных Челнах произошло уже пять “пьяных” аварий, в которых пострадали 10 человек. Горожан просят сообщать информацию о нетрезвых водителях в специальный чат в Telegram “Нетрезвые водители Набережных Челнов!”. Делать это можно в том числе и анонимно.