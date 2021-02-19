В Казани ГИБДД проведет рейд по выявлению пьяных водителей

Места, где будут стоять посты ГИБДД, не раскрываются. Фото: Алина НИЗАМОВА

В Казани сегодня, 19 февраля, ГИБДД города проведет масштабный рейд по выявлению пьяных водителей. Проверка на дорогах начнется с 19.00 и пройдет до 4.00 20 февраля. Место проведения рейда пока неизвестно.

На специально выставленных постах полицейские будут выявлять автомобилистов, которые сели за руль в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, а также в болезненном или утомленном состоянии.

- Такие водители ставят под угрозу безопасность дорожного движения, - полагают в ГИБДД Казани.

Напомним, что за пьяную езду на автомобиле грозит административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 18 до 24 месяцев.