В Казани подорожали услуги по погребению покойных

Раньше пакет из гарантированных услуг в городе стоил 6 124 рубля 86 копеек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С февраля текущего года в Казани подорожало погребение покойных. Если раньше пакет из гарантированных услуг в городе стоил 6 124 рубля 86 копеек, то теперь эта сумма увеличилась до 6 424 рублей 98 копеек. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Так, согласно новому прайсу, оформление документов останется бесплатным, тогда как предоставление и доставка гроба и других необходимых для церемонии предметов теперь будет стоить 2 094 рубля, перевозка тела на кладбище - 1 440 рублей, рытье могилы и захоронение - 2 890 рублей.

При необходимости облачить покойного, общая сумма остается той же, хотя меняются расценки услуг: облачение тела - 1 244 рубля, предоставление и доставка гроба - 564 рубля, перевозка тела на кладбище - 1 440 рублей, рытье могилы и захоронение - 3 176 рублей.