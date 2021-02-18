Дело об антиковидном нарушении татарским театром им. Мусы Джалиля прекращено

Суд встал на сторону ответчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 18 февраля, в Казани суд рассмотрел административное дело о нарушении антиковидных мер татарским театром им. Мусы Джалиля. Оно было возбуждено непосредственно в отношении замдиректора заведения.

Напомним, что из-за фото из соцсетей с одного из представлений Роспотребнадзор Татарстана сделал вывод, что в зрительном зале театра, в частности, не соблюдалась социальная дистанция между людьми в полтора метра. За это и был тогда составлен протокол по административной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях угрозы распространения заболевания». Замдиректора театра им. Мусы Джалиля, как должностному лицу, грозило либо предупреждение, либо штраф до 50 тысяч рублей.

Но суд встал на сторону ответчика. Дело в том, что в последнем постановлении Кабмина Татарстана о работе во время пандемии коронавируса говориться только о том, что зрительный зал театра не должен быть заполнен более чем на 70%, а пор соблюдении в нем социальной дистанции между людьми речи не идет.

В связи с этим дело об антиковидном нарушении татарским театром им. Мусы Джалиля было прекращено.